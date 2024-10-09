«МегаФон» ускорил интернет в Национальном парке «Алания»

«МегаФон» ускорил интернет в Национальном парке «Алания». Улучшение связи почувствовали туристы и жители близлежащих населённых пунктов, отмечают в компании. Специалисты фиксируют в районе заповедника ежегодно растущий спрос на мобильный интернет и оперативно модернизируют телеком‑инфраструктуру. Средняя скорость передачи данных в сети оператора теперь достигает 50 Мбит/с.

Национальный парк «Алания» располагается на северном склоне хребта Центральный Кавказ. Отдыхающие отправляются сюда познакомиться с многочисленными ледниками, минеральными источниками, водопадами, озерами и даже самым большим горным болотом в республике.

По данным аналитиков «МегаФона», туристы в Северной Осетии чаще всего посещают именно территорию заказника. В этом году обладатели зелёной SIM‑карты бывали в этом живописном месте на 14% чаще, чем в прошлом. Самые активные путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга, а наивысший прирост отдыхающих произошёл из Свердловской области (+31%) и Башкирии (+29%).

«Построить маршрут в навигаторе, выложить фото и видео в социальные сети, провести прямой эфир из красивого места — для всего этого нужен скоростной интернет. В результате трафик в сети даже в небольших горных селах, где пролегают туристические маршруты, постоянно увеличивается. К октябрю наши инженеры установили и модернизировали инфраструктурные объекты в топовых локациях: горнолыжном курорте Цей, около водопадов Байради и Три сестры, а также близ Дигорского ущелья», — cказал Ацамаз Бесолов, директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании.

Новое оборудование запущено сразу в нескольких частотных диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала в помещения. Помимо голосовой связи в стандарте 2G, местным жителям доступна технология VoLTE, передающая голос в сети четвёртого поколения (4G). С её помощью можно с одного и того же устройства одновременно совершать звонки, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без ущерба для качества звука и его чёткости.