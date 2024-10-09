CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Жители Усть-Ордынского округа смогут изучать бурятский язык с помощью этнокомикса от МТС

МТС создала сборник этнокомиксов с героями бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии». В мангу, куда вошли популярные и поучительные сказки, сложенные бурятским народом, интегрирована технология дополненной реальности. AR-инструмент поможет в изучении бурятского языка и оживит персонажей сборника. Первые экземпляры книг переданы в библиотеки и образовательные учреждения Усть-Ордынского Бурятского округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сборник вошли популярные бурятские сказки «Мудрый Балдан», «Резвый козленок» и другие. Каждая сказочная история дополнена виртуальным русско-бурятским разговорником. Книга будет доступна в трех форматах – печатном, цифровом и аудиоформате. Аудиоверсия сборника озвучена актерами Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».

mts1.jpg

МТС
Жители Усть-Ордынского округа смогут изучать бурятский язык с помощью этнокомикса от МТС

Благодаря интеграции технологии дополненной реальности, манга будет интересна широкому кругу читателей. Кроме того, этнокомикс послужит практическим пособием для изучения национального языка в учебных заведениях и библиотеках Усть-Ордынского Бурятского округа, куда МТС передает часть тиража.

«Бурятский язык в Усть-Ордынском округе сегодня изучается одновременно с традиционной культурой, спецкурсами по истории, географии округа и Иркутской области, что позволяет учащимся расширить знания о малой родине и ее культурном многообразии. Уверен, что этнокомикс «Ожившие легенды Бурятии» станет еще одним инструментом, позволяющим в интересной форме узнать о культуре и традициях бурятского народа на его родном языке. Ранее МТС уже внедряла в Приангарье проекты, показывающие, как цифровые технологии в образовательном процессе помогают доносить информацию в увлекательной и привычной и для детей форме. В частности, два года назад мы оцифровали и перенесли в виртуальную реальность экскурсию по Шишкинским писаницам. Сейчас мы оживили героев сказок и встроили разговорник с помощью дополненной реальности», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«Для нашего округа одной из приоритетных задач является сохранение, развитие и популяризация бурятского языка, как главной составляющей этнической самобытности народа. Этнокомикс МТС станет отличным дополнением к нашей госпрограмме, а оригинальный формат, который максимально приближен к современным запросам детей и молодежи позволит привлечь их к изучению родного языка, традиций и культуры. Уверена, книга займет особое место в культурных и образовательных учреждениях Усть-Ордынского Бурятского округа и поможет приобщить жителей к родному языку, традициям и культуре», – сказала начальник отдела по национальным языкам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Вероника Харбанова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

Портал Большой российской энциклопедии ликвидируется

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

Налоговики банкротят одну из старейших российских сетей продажи гаджетов

Arenadata создает независимый open source-проект на базе Greengage DB

По доносу YouTube из магазина приложений для iPhone изгнали музыкальный сервис с миллионной аудиторией

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: