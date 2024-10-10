«МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Р-23» в Псковской области

Десятки тысяч автомобилистов и пассажиров, проезжающие по дороге федерального значения «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель», а также жители населенных пунктов смогут оценить качество связи и устойчивость сигнала мобильного интернета в своих смартфонах после модернизации телеком-инфраструктуры. Инженеры «МегаФона» раздвинули границы покрытия сети четвертого поколения на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» перевел уже работающие базовые станции в низкочастотном слое на технологию 4G, что позволило расширить зону покрытия на 20% и получить достаточную емкость сети для обслуживания абонентов. Работы велись на инфраструктурных объектах, расположенных рядом с участками трассы возле населенных пунктов Феофилова пустынь, Лудони, Ременниково, Гультяи, Ширнево и городами Опочка, Остров, Пустошка и Невель. В результате мобильный сигнал стал устойчивее и повысилось качество соединения.

«Наличие качественного мобильного интернета на федеральных автомагистралях - это уже не просто удобство, а насущная необходимость для современных водителей. Это позволяет оставаться на связи в пути, получать актуальную информацию о дорожной обстановке, прокладывать оптимальные маршруты в режиме реального времени. Подключение к интернету открывает доступ к широкому спектру полезных сервисов — от голосовых помощников до потоковых развлекательных платформ, что помогает сделать долгие поездки более комфортными и безопасными. Также высокоскоростной мобильный интернет становится незаменимым для дистанционного контроля и управления корпоративным автопарком. В целом, уверенное интернет-покрытие федеральных трасс можно назвать важнейшей инфраструктурной основой для развития современной мобильности как на потребительском, так и на бизнес-уровне», — отметил директор «МегаФона» в Псковской области Александр Долгих.

Федеральная дорога «Р-23» соединяет три региона — Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области. Это одно из самых загруженных направлений на подъезде к северной столице: по участку на границе Ленинградской и Псковской областей в среднем проезжает более 10 тыс. автомобилей в сутки, почти половину трафика составляют фуры, которые перевозят грузы из России в Белоруссию и обратно. По данным аналитиков «МегаФона», обычно летом количество россиян, отправляющихся по трассе «Р-23» на 16% превышает весенние показатели и на 27 % — зимние. Наибольшее количество поездок фиксируется в июле и августе.

В 2024 г. на участке чаще других проезжали москвичи и петербуржцы, они составили около 35% от трафика путешественников из других областей. Помимо жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова по трассе Р-23 чаще других путешествуют автолюбители из Смоленска, Брянска и Твери.