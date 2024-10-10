CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Зубцовском районе на 20%

Около 8000 жителей города Зубцова и окрестных малых населенных пунктах могут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с. «МегаФон» модернизировал инфраструктуру сети четвертого поколения в Зубцовском районе Тверской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» обновили оборудование и запустили дополнительный слой высокочастотного LTE, что позволило увеличить скорость мобильного интернета 4G. Улучшения коснулись жителей города Зубцова, а также села Княжьи горы и двух деревень — Карамзино и Луковниково. После апгрейда сетевой инфраструктуры жители могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн‑сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета.

Кроме того, LTE‑модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса подтверждают данные «МегаФона» — уже порядка 61% разговоров в Зубцовском районе совершаются на сетях четвертого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Мы уделяем особое внимание развитию телекоммуникационной инфраструктуры в небольших городах и сельских поселениях Тверской области. Стабильный мобильный интернет позволяет жителям небольших городов, сел и деревень пользоваться банкингом, видесвязью, государственными порталами, удаленно учиться и работать. Для жителей деревень особенно важно наличие возможности оперативно вызывать скорую помощь, полицию, пожарных, а также получать важные оповещения в чрезвычайных ситуациях», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Селяне из российской глубинки снесли вышку сотовой связи, потому что «излучения никто не отменял»

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования

В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Власти хотят разрешить строить базовые станции ближе к жилым домам

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: