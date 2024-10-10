Жители астраханской «Десятки» получили обновленную сеть LTE

МТС расширила сеть LTE в Трусовском районе Астрахани. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования скорость интернета увеличилась для жителей микрорайона 10 лет Октября, который местные жители называют «Десятка». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря комплексным работам по модернизации и строительству телеком-оборудования, скорость интернета МТС в микрорайоне 10 лет Октября в среднем выросла на 25%. Установка телеком-оборудования МТС позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность местным жителям с большим комфортом пользоваться интернет-ресурсами. Микрорайон «Десятка» расположен на острове Заячий в Трусовском районе, который со всех сторон окружен Волгой и протокой Серебряная Воложка. История современного микрорайона началась с середины XIX века, когда астраханские купцы начали обустраивать пристани на Заячьем острове, а к концу XIX века торговые пристани заняли все береговое пространство острова, и он превратился в один из самых развитых деловых кварталов Астрахани.

«В последние годы территория Астрахани активно застраивается, появляются новые жилые кварталы с частной малоэтажной застройкой и многоквартирными домами, в том числе в Трусовском районе. Для того, чтобы каждый астраханец мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, мы планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.