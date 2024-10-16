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МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском

МТС передала во все детские библиотеки Сахалина тираж второй части графического романа в стиле манга с эффектом дополненной реальности «Невельской: плоды воображения», созданного творческой группировкой «Hero4Hero». До конца 2024 г. культурные и образовательные учреждения Дальнего Востока получат более 400 книг о подвигах легендарного адмирала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более 50 книг «Невельской: плоды воображения» отправятся в библиотеки городов и районов Сахалинской области. Ранее МТС передала в эти культурные и образовательные учреждения первый том графического романа, рассказывающего об истории освоения Дальнего Востока современным языком. Кроме того, первая часть манги эксклюзивно доступна в сервисе МТС «Строки» в электронном формате.

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МТС
МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском

Книга «Невельской: плоды воображения» состоит из иллюстраций в виде комиксов в японском стиле и технологии дополненной реальности. Читатель оказывается внутри объемного мира, наполненного персонажами реальной истории и локальной мифологии - драконами, шаманами и рогатыми тиграми. Такой формат позволяет оживить историю и привлечь к ней внимание школьников и студентов. Изображения с дополненной реальностью помечены специальным значком. Чтобы посмотреть иллюстрации в формате AR, нужно скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение, активировать его с помощью QR-кода, расположенного на первой странице книги, и навести на картинку, после чего можно послушать речи героев и увидеть спецэффекты.

«МТС - большая экосистема цифровых сервисов для любой сферы жизни. В том числе, в нее входит сервис для читающих людей «Строки». Один из трендов последних лет - огромная популярность азиатской культуры, особенно манги. Для поклонников этого жанра мы выпустили электронную версию первой части романа «Невельской: плоды воображения» в «Строках». А чтобы и бумажная версия появилась в библиотеках Сахалинской области, мы напечатали специальный тираж графического романа. Теперь все желающие смогут познакомиться с комиксом и вдохновиться биографией и подвигами легендарного адмирала в актуальном формате. Современные технологии позволяют сделать сложный исторический материал более понятным и простым. Кроме того, цифровые приемы очень привлекают молодежь», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Проект «Невельской: плоды воображения» очень важен для воспитания локального патриотизма, поскольку привлекает внимание молодежи к истории освоения российского Дальнего Востока. Вторая и заключительная часть романа посвящена открытию судоходности Амура и островного положения Сахалина, противостоянию с китобойным флотом Запада и мифологической битве добра и зла. Также здесь появляется романтическая линия - любовь всей жизни нашего героя, его будущая супруга Екатерина Ельчанинова. В целом, вторая часть разрешает все сюжетные загадки, обнаруживая скрытые смыслы и мотивы», - сказал один из авторов проекта Роман Иванищев.

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