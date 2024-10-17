CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

билайн вошел в Ассоциацию ФинТех

«ВымпелКом» (бренд билайн) подписал договор о вступлении в Ассоциацию ФинТех, став ее ассоциированным членом. Вступление в организацию является важным шагом в расширении взаимодействия билайна с ведущими игроками финансового сектора и укреплении его позиции в области цифровых технологий для финтех-рынка.

Став ассоциированным членом Ассоциации ФинТех, билайн уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственного интеллекта и в Центр компетенций по развитию ИИ в финансовом секторе. Компания планирует активно участвовать в мероприятиях Ассоциации, сотрудничая с ее членами для разработки и внедрения передовых технологий в сфере финансовых услуг. В рамках дальнейшего развития сотрудничества билайн будет активно работать над цифровыми проектами для финсектора, включая решения в области больших данных, кибербезопасности и облачных технологий.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»: «Для билайна вступление в ФинТех — значимый шаг, который позволяет нам расширить возможности для сотрудничества с ключевыми игроками финансового сектора. Мы рады присоединиться к Ассоциации и начать обмениваться экспертизой по близким нам темам — развитию и безопасности искусственного интеллекта».

Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех: «билайн — один из лидеров российского телеком-рынка, и его вступление в Ассоциацию ФинТех, несомненно, будет полезно ее участникам в развитии финансовых технологий, а также в создании новых, в том числе кросс-отраслевых продуктов и сервисов для российского финансового рынка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Хакеры научились воровать наличные из банкоматов на Linux

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: