билайн вошел в Ассоциацию ФинТех

«ВымпелКом» (бренд билайн) подписал договор о вступлении в Ассоциацию ФинТех, став ее ассоциированным членом. Вступление в организацию является важным шагом в расширении взаимодействия билайна с ведущими игроками финансового сектора и укреплении его позиции в области цифровых технологий для финтех-рынка.

Став ассоциированным членом Ассоциации ФинТех, билайн уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственного интеллекта и в Центр компетенций по развитию ИИ в финансовом секторе. Компания планирует активно участвовать в мероприятиях Ассоциации, сотрудничая с ее членами для разработки и внедрения передовых технологий в сфере финансовых услуг. В рамках дальнейшего развития сотрудничества билайн будет активно работать над цифровыми проектами для финсектора, включая решения в области больших данных, кибербезопасности и облачных технологий.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»: «Для билайна вступление в ФинТех — значимый шаг, который позволяет нам расширить возможности для сотрудничества с ключевыми игроками финансового сектора. Мы рады присоединиться к Ассоциации и начать обмениваться экспертизой по близким нам темам — развитию и безопасности искусственного интеллекта».

Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех: «билайн — один из лидеров российского телеком-рынка, и его вступление в Ассоциацию ФинТех, несомненно, будет полезно ее участникам в развитии финансовых технологий, а также в создании новых, в том числе кросс-отраслевых продуктов и сервисов для российского финансового рынка».