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МТС защитила жителей Москвы и области от спам-звонков длительностью 100 лет

МТС благодаря умным антиспамовым решениям защитила своих абонентов в Московском регионе от 358 млн мошеннических и спам-звонков за девять месяцев 2024 г., что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Такой объем заблокированных голосовых вызовов эквивалентен примерно 1 млн часов или целому столетию – столько времени москвичи сэкономили, не отвечая на назойливые и сомнительные звонки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис МТС «Защитник» по противодействию спаму и мошенничеству с помощью анализа больших данных сверяет номера звонящих с постоянно обновляемой базой номеров спамеров, блокирует подозрительные вызовы, самостоятельно отвечает на них и направляет расшифровку состоявшегося разговора в текстовом сообщении.

В октябре 2024 г. блокировки нежелательных вызовов стали доступны для абонентов других операторов связи в мобильном приложении «Защитник», а на днях искусственный интеллект в услуге «Безопасный звонок» стал предупреждать голосом абонентов МТС о возможном мошенничестве прямо во время разговора.

Доля заблокированных спам-звонков в Москве и области составляет около 16% от общего объема блокировок на сети МТС по всей стране, а темпы их роста в столичном регионе практически совпадают с динамикой заблокированных вызовов в федеральном масштабе.

Всего за январь-сентябрь 2024 г. благодаря «Защитнику» до абонентов МТС в России не дошло 2,3 млрд звонков с признаками спама и мошенничества, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2023 г. Таким образом, МТС оградила своих абонентов от порядка 6 млн часов или 700 лет не самого приятного, а порой и опасного общения.

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