T2: краснодарцы еще активнее используют мобильный интернет

T2, российский оператор мобильной связи, провел анализ интернет-активности клиентов на территории Краснодарского края. Исследования показали, что за три квартала 2024 г. пользователи в регионе скачали на 18% больше трафика, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 проанализировала объем потребления data-трафика клиентами в Краснодарском крае. По данным компании, в 2024 г. жители региона пользовались мобильным интернетом на 18% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на период с июля по сентябрь: в это время краснодарцы и гости региона использовали более 40% от общего объема потребляемого интернет-трафика с начала 2024 г..

На рост активности, в том числе, оказали влияние работы по улучшению сетевой инфраструктуры, которые оператор регулярно проводит как в крупных городах региона, так и в небольших поселениях. Так, с начала 2024 г. техническая дирекция T2 усилила сеть в 185 населенных пунктах Краснодарского края. Компания не только расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в регионе, но и модернизировала более 35% базовых станций. Работы затронули сетевую инфраструктуру в 22 городах и 35 районах, в числе которых Анапский, Белореченский, Геленджикский, Ейский, Кавказский, Туапсинский и др.

Модернизация сетевой инфраструктуры также положительно сказалась на средней скорости 4G. Несмотря на высокую нагрузку на сеть, с начала 2024 г. этот показатель в Краснодарском крае увеличился более чем на 20%. Росту скорости, в том числе, способствовал рефарминг сети – процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G, которую оператор планомерно реализует на территории региона.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Краснодарский край – регион с высокой туристической привлекательностью, поэтому нагрузка на сеть здесь ежегодно растет. Ее пик традиционно приходится на третий квартал, когда в регион приезжают миллионы туристов со всей страны, но активность абонентов остается по-прежнему высокой и вне туристического сезона. Мы учитываем эти особенности и заблаговременно готовимся к динамической нагрузке: модернизируем сетевую инфраструктуру, вводим в эксплуатацию новые базовые станции, расширяем емкость сети в популярных местах. Благодаря непрерывному техническому развитию, нам удается успешно справляться с пиковыми нагрузками, что гарантирует клиентам Т2 качественную связь и высокую скорость мобильного интернета на территории региона».