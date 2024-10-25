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Т2 модернизировала 20% оборудования в Москве и Московской области с начала 2024 года

T2, российский оператор мобильной связи, провел масштабную модернизацию оборудования и расширил сетевую инфраструктуру на территории Москвы и Подмосковья. Улучшения затронули как густонаселенные территории, так и малые населенные пункты региона. С начала 2024 г. работы технического департамента затронули 20% оборудования, а количество сайтов приросло на 4,5% – это позволило увеличить скорость мобильного интернета и качество голосовой связи.

Т2 мониторит состояние инфраструктуры и предпринимает необходимые меры для улучшения качества связи. В 2024 г. оператор значительно расширил зону покрытия и емкость сети, за первые девять месяцев Т2 модернизировала 20% базовых станций в Москве и Московской области. Работы затронули все районы столицы и все 60 городских округов Подмосковья. При этом количество сайтов за три квартала увеличилось на 4,5% – помимо Москвы, больше всего обновлений в Дмитровском, Ногинском и Солнечногорском районах.

Дополнительно Т2 за год запустила более 2,1 тыс. дополнительных технологий на базовые станции (например, запуск LTE2100 или LTE2300 в местах, где ранее частотный диапазон не был доступен). Наибольшее количество дополнительных работ проводилось в Москве, Ногинском, Дмитровском и Пушкинском районах.

Модернизация позволила увеличить скорость мобильного интернета и улучшить емкостное покрытие сети Т2 – клиенты оператора не будут ощущать скачков в скорости соединения даже в часы пиковых нагрузок.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Мониторинг состояния сети – важная часть рабочего дня всей технической команды макрорегиона «Москва». Потребности и потребление клиентами интернета и голосовой связи регулярно растут, и нам необходимо вовремя увеличивать емкость сети, устанавливать новое оборудование и модернизировать существующее. Также нельзя не отметить, что Т2 активно развивает фабрику MVNO, и для нас критически важно поддерживать устойчивость сети и обеспечивать высокий уровень технического сервиса на фоне активного набора абонентской базы наших партнеров. Чтобы обслуживать рост трафика, Т2 сохраняет высокие темпы строительства и расширяет покрытие в макрорегионе».

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