«МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области

Специалисты «МегаФона» развернули сеть 4G в 14 муниципальных районах Орловской области. Жители небольших населённых пунктов получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи при помощи технологии звонков VoLTE. Новый уровень услуг оценили свыше 8 тыс. абонентов.

Работы проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» и затронули Болховский, Дмитровский, Кромской, Покровский, Мценский, Свердловский и другие районы Орловской области. В программу вошли населённые пункты средней численностью от 100 до 500 человек.

Благодаря активации среднечастотного диапазона в сёлах и деревнях региона обеспечены стабильное покрытие и достаточная ёмкость сети. Средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов может достигать 40 Мбит/с, что позволяет оперативно отправлять и принимать электронную почту, загружать необходимые сайты, воспроизводить видео, а также общаться в мессенджерах.

В частности, работы провели в деревнях Шумаково и Рассоховец Кромского района, сёлах Герасимово и Молодовое Шаблыкинского района, сёлах Бородино и Домаха Дмитровского района, деревнях Яковлево и Никуличи Свердловского района и других местах.

«Мы планомерно занимаемся развитием инфраструктуры Орловской области, ведь даже в отсутствии проводного интернета жители небольших населённых пунктов должны оставаться на связи и пользоваться всеми необходимыми сервисами. Существенный объём работ в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства” проведён в Кромском районе, где развернули сеть сразу в шести поселениях. В общей сложности с начала года мы модернизировали уже более 120 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.