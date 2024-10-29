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Рекламная выручка «Яндекс Карт» и «Навигатора» выросла на 82%

В III квартале 2024 г. рекламная выручка «Яндекс Карт» и «Навигатора» увеличилась на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Рост достигнут за счет появления в рекламных продуктах «Директа» возможности закупки рекламы в «Картах». Продвижение в «Картах» теперь также работает по аукционной модели: позиция организации в выдаче в поиске в Картах при каждом поисковом запросе изменяется по результатам аукциона (определяется по результатам торгов между рекламодателями).

Суммарная аудитория геосервисов «Яндекса» («Карты», «Навигатор», «Метро») на всех платформах превысила 90 млн пользователей в месяц.

Рост количества пользователей геосервисов «Яндекса» обусловлен несколькими факторами. Среди них — развитие инструментов навигации: например, в этом году в «Картах» появилась возможность строить маршруты внутри зданий, а также оценивать загруженность организаций. Также стали доступны высокодетализированные карты для автомобилистов во всех городах-миллионниках России — для этого «Яндекс» оцифровал около 47 тыс. км дорог. Кроме того, на рост популярности геосервисов повлияло внедрение в них персональных рекомендаций и поисковых сценариев — например, теперь сервисы советуют каждому пользователю места для прогулок и развлечений, которые могут быть интересны именно ему

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