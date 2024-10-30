MCN Telecom встроил WebPhone в телеком-платформу

Оператор связи и разработчик программных продуктов MCN Telecom представляет собственный программный телефон MCN WebPhone, который позволяет корпоративным клиентам совершать SIP-звонки всего в один клик, без необходимости ручного набора номера.

Виджет MCN WebPhone интегрирован во все страницы «Личного кабинета» и может использоваться как полноценный IP-телефон с функциями набора номера, приема входящих вызовов, удержания и переадресации звонков.

Для использования MCN WebPhone не требуется дополнительное оборудование — звонки осуществляются непосредственно из браузера, что делает процесс коммуникации с клиентами более удобным. Чтобы совершить звонок, достаточно выполнить простую настройку по инструкции и выбрать номер из списка подключенных телефонных номеров.

MCN WebPhone доступен пользователям с активными SIP-учетными записями и предоставляется бесплатно. Стоимость звонков и услуги «Виртуальной АТС» рассчитывается в соответствии с тарифным планом клиента.

MCN Telecom также напоминает, что корпоративные и частные клиенты могут совершать звонки, путешествуя по России и миру, по домашним тарифам через мобильное приложение «MCN Софтфон». Приложение доступно для загрузки в RuStore, Google Play и теперь в AppGallery.