«Билайн» предоставит связь сотрудникам Российского Красного Креста для организации помощи в Курской и Белгородской областях

«Билайн» стал партнером Российского Красного Креста, предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений РКК – регионов, наиболее пострадавших от недавних событий, а также группе реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК). Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Работа волонтеров и координаторов помощи в зонах чрезвычайных ситуаций требует круглосуточного доступа к информации: передача данных о пострадавших, координация действий между различными подразделениями, организация транспортировки и взаимодействие с другими структурами, задействованными в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – вот основные задачи спасателей.

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»): «В условиях чрезвычайных ситуаций оперативная и бесперебойная связь играет ключевую роль в спасении жизней и координации помощи. Для команд, работающих на местах, возможность мгновенно обмениваться информацией, оперативно реагировать на изменения ситуации и поддерживать контакт с пострадавшими является критически важной. «Билайн» десятки лет там, где нужна людям помощь: это не просто часть нашей стратегии в области устойчивого развития, но и ежедневая работа».

Павел Савчук, председатель Российского Красного Креста: «Для Российского Красного Креста, который оказывает поддержку пострадавшим в зонах бедствия и катастроф, наличие стабильной мобильной связи становится одним из ключевых факторов успешного выполнения миссии. В такой работе каждый звонок может означать спасение жизни, а быстрая передача данных — ускорение помощи тем, кто оказался в критической ситуации».