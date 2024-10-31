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«МегаФон»: турпоток на ставропольские курорты увеличился в полтора раза

Самыми популярными городами у гостей традиционно стали Пятигорск и Кисловодск — здесь отдохнуло 53% от всех приезжающих. Такие цифры приводят аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За туристический сезон (май-сентябрь 2024 г.) поток вырос на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. На первом месте по посещаемости остается Пятигорск, сюда приехало на 24% туристов. Это связано с большим количеством теплых дней и крупными мероприятиями, которые летом проводились в столице СКФО.

Кисловодск занимает вторую строчку по популярности. В этот солнечный город приехало на 19% больше туристов, чем в 2023 г. Здесь, по-прежнему, проходят лечение в местных санаториях, а также гуляют по Курортному парку — это место стало самым «качающим» в Кисловодске. Гости использовали на 22% больше трафика, чем за аналогичный период 2023 г.

В тройку лидеров по приросту путешественников вошел и Железноводск. Озеро «Тридцатка» (+14% прокачанных ГБ) и Пушкинская галерея (+19%) привлекли на 33% больше визитеров.

«Наш регион обеспечивает высокое качество туристических услуг и оказывает радушное гостеприимство. Одним из ключевых показателей хорошего отдыха остаются качественный голосовой сервис и быстрый мобильный интернет. Технические специалисты оператора постоянно развивают сеть, оптимизируют алгоритмы работы в курортных городах. Так, в этом году количество базовых станций на Кавказских Минеральных Водах выросло вдвое, а скорость мобильного интернета бьет рекорды по всему Северному Кавказу и достигает здесь до 115 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Регион показывает наибольший рост числа путешественников среди жителей двух столиц. За год количество поездок из Москвы и Санкт-Петербурга увеличилось в полтора раза. Прирост показали и жители Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа. Жители Поволжья и Урала стали ездить на кавказские курорты на 75% чаще.

Отдыхающие на Кавказских Минеральных Водах «накачали», в среднем, по 15 тыс. ТБ интернет-трафика в каждом городе. Этого хватит, чтобы 15 лет безостановочно смотреть контент на видеохостингах, где туристы тратят значительную часть трафика.

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