МТС построила для аэропорта Сочи первую в России диспетчерскую сеть на полностью отечественном оборудовании

ПАО «МТС», цифровая экосистема МТС реализовала первый в стране проект по развертыванию цифровой сети диспетчерской связи на территории крупнейшего хаба страны – в международном аэропорту Сочи. Новая сеть построена на полностью отечественном оборудовании и значительно превышает по качеству и скорости ранее используемый аналоговый стандарт связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровизация диспетчерской связи позволила привести сеть в аэропорту к единому стандарту, полностью устранить слепые зоны радиосигнала на всей территории воздушной гавани: как в помещениях, так и на взлетно-посадочных полосах, в зоне разгрузки и выгрузки багажа. В целом, площадь покрытия устойчивой связью выросла, помехи сигнала минимизированы, все службы аэропорта обеспечены оперативной связи повсеместно.

Кроме того, МТС обеспечила центр управления ресурсами аэропорта панелями визуализации, где можно в режиме онлайн увидеть работу всех служб. Для повышения эффективности рабочих процессов новая сеть оснащена системой голосовой записи всех коммуникаций между подразделениями воздушной гавани.

«Проект выполнен полностью на базе отечественной системы цифровой радиосвязи стандарта DMR, помимо оперативной голосовой связи обеспечит аэропорт не только оперативной коммуникацией и координацией действий, а также позволит в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы. Связь будет доступна в любой локации аэропорта и позволит мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без задержки на набор номера или ожидание ответа», – сказал руководитель «Отдела промышленной связи» МТС Павел Бахтеяров.

«Цифровизация радиосвязи — это очередной шаг к модернизации нашего аэропорта, который позволяет нам соответствовать высоким требованиям современного авиасообщения и обеспечивать безопасные условия для пассажиров и экипажей. Это уникальное решение для аэропортов России, поскольку основано на оборудовании и программном обеспечении отечественного происхождения», – сказал управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.