МТС расширила сеть для жителей малых сел и деревень Зауралья

МТС сообщила о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в 32 населенных пунктах Курганской области, в которых проживает от 100 до 500 человек.

Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру сразу в 15 муниципальных округах Курганской области, среди которых Шадринский, Шатровский, Далматовский и Щучанский районы. Теперь еще больше жителей малых населенных пунктов Зауралья могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в районные центры и Курган, использовать банковские приложения, а также общаться через интернет. Помимо этого, еще больше зауральцев смогут пользоваться развлекательными цифровыми сервисами. Путешественники смогут просматривать онлайн-карты в дороге, слушать музыку со стриминговых платформ, а также общаться в мессенджерах.

«Мы поэтапно улучшаем связь и расширяем покрытие по всему региону, повышая комфорт жизни в Зауралье. В фокусе нашего внимания находятся не только крупные города, но и более удаленные от региональной столицы населенные пункты, в том числе небольшие поселения и деревни. Так, связь МТС впервые получили жители более 30 территорий Курганской области, и мы уже видим, что они активно пользуются нашей голосовой связью и мобильным интернетом», — отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

С начала года МТС провела рефарминг во всех районах Кургана, благодаря чему увеличила скорость мобильного интернета сразу на треть, а также модернизировала телеком-инфраструктуру в Шадринске.