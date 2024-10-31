Портфель реестровых продуктов Fplus пополнила модель коммутаторов для дата-центров

Российский производитель электроники Fplus добился включения в реестр Минпромторга коммутатор FDS-5456YC-R, предназначенный для использования в сетях центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба. Компания получила четыре реестровые записи – по одной на каждый вариант исполнения: с блоками питания от переменного и постоянного токов, и с двумя направлениями обдува для каждого типа блоков питания.

Реестровые коммутаторы FDS-5456YC-R можно использовать в сетях ЦОДов как Leaf-устройства для подключения серверов, а также для организации уровней ядра и агрегации высокопроизводительных сетей хранения на базе Ethernet, корпоративных и операторских сетей передачи данных.

Модель FDS-5456YC-R оснащена 48 портами 1/10/25G для подключения серверов и 8 портами 40/100G для восходящих подключений. Производительность устройств достигает 4Тбит/c. За питание отвечают два блока, которые работают в режиме «один плюс один», то есть с подключением к сети переменного или постоянного тока в зависимости от модификации. Благодаря этому коммутатор можно подключать к двум независимым лучам питания, что гарантирует беспрерывную работу даже в случае отказа одного из блоков или луча питания.

Эффективное охлаждение устройств обеспечивают шесть сменных блоков вентиляторов, которые доступны в двух исполнениях. Первое – это охлаждение потоком холодного воздуха со стороны интерфейсов, а второе – со стороны блоков питания. Для минимизации дополнительных затрат при внедрении продукта в эксплуатацию предусмотрен широкий набор типовых инструментов автоматизации управления и единый интерфейс командной строки со стандартным для отрасли синтаксисом.

При разработке коммутаторов особое внимание уделяется использованию российских компонентов. Так, на контрактных производствах, расположенных в России, осуществляется производство и монтаж плат. Корпусные детали также выпускаются на базе отечественных предприятий и изготавливаются из российских материалов. Разработки и производство уже соответствуют требованиям постановления Правительства РФ №878 для присвоения статуса российского оборудования, а в дальнейшем планируется продолжать наращивать количество используемых элементов российского производства.

«Коммутаторы ЦОД – востребованный продукт, который обеспечивает высокоскоростное подключение серверов и систем хранения данных. Без этих устройств невозможна полноценная работа дата-центров, промышленных предприятий, облачных провайдеров и государственных систем управления. Поэтому появление на рынке нового реестрового отечественного коммутатора – это еще один шаг к технологической независимости страны. Наш продукт поможет обеспечить стабильную работу ИТ-инфраструктуры в критически важных сферах. Ежегодно мы планируем выпускать достаточно устройств, чтобы удовлетворить потребности заказчиков из корпоративного и госсектора, операторов связи и облачных провайдеров», – сказал генеральный директор «Fplus Сетевое оборудование» Артём Федосеев.