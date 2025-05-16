Сети 5G больше не нужны. Китай запускает сотовую связь нового поколения в 10 раз быстрее. И это не 6G

Китай построил сотовые сети 5G-A – модифицированную версию связи 5G, которая позволяет передавать данные в 10 раз быстрее. Первопроходцем в этом стал оператор China Telecom. Предельная скорость передачи – 10 Гбит/с против 1 Гбит/с у стандартных сетей пятого поколения. Это сравнимо с передачей данных по очень быстрым 10-гигабитным локальным сетям.

Гигабайты по воздуху

Китай переходит на сотовую связь нового поколения – 5G-A. Как пишет портал MyDrivers, пропускная способность таких сетей в 10 раз выше на фоне обычных сетей 5G – 10 Гбит/с против 1 Гбит/с.

Иными словами, 5G-A позволяют скачивать информацию на скорости до 1,25 ГБ/с. То есть стандартный 1,45-гигабайтный фильм с известных каждому россиянину ресурсов можно скачать чуть более, чем за секунду.

Для сравнения, в России до сих пор нет 5G – операторы выжимают последние соки из морально устаревших сетей 4G или LTE. В нескольких регионах скорость в них перевалила за 100 Мбит/с, но это все еще в 100 раз меньше, нежели в сетях 5G-A – всего лишь около 12,5 МБ/с.

Первому оператору приготовиться

Первым сотовым оператором в Китае, который предоставил своим абонентам доступ к сотовым сетям 5G-A, стал China Telecom, крупнейший на китайском рынке мобильной связи. Полноценный запуск сетей запланирован на 17 мая 2025 г. – в этот день ежегодно отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Этот праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 г.

AI image generator / Freepik Китайские сотовые сети развиваются в стремительном темпе

China Telecom обещает своим абонентам массу преимуществ при использовании сотовых сетей нового поколения. Например скорость загрузки, она же Upload Speed, которая почти всегда ниже скорости скачивания, будет достигать 3 Гбит/с или около 384 МБ/с. Несмотря на четырехкратную разницу со скоростью скачивания, 3 Гбит/с – это по-прежнему внушительное значение.

China Telecom также пообещал возможность прямого подключения смартфона к спутниковым каналам связи и дополнительные бонусы в виде пользования приложениями на базе искусственного интеллекта, включая защиту от мошенников и спама и облачное хранилище с поддержкой нейросетей.

Тщательная проработка

Как пишет MyDrivers, China Telecom собирается запустить 5G-A именно в коммерческую эксплуатацию. Это означает, что подключиться к новым сетям, в теории, сможет любой человек, находящийся на территории Китая и обладающий устройством с поддержкой 5G-A. Это необязательно должен быть именно мобильный гаджет – например, подойдет современный офисный или домашний роутер со слотом для SIM-карты, способный раздавать по Wi-Fi не только проводной интернет, но и мобильный.

Непосредственно коммерческому запуску сетей 5G-A в Китае предшествовала длительная подготовка. Она включала в себя тестирование на территории почти всей страны. MyDrivers пишет, что проверка связи проходила в 31 провинции Китая, однако в настоящее время в Китае насчитывается лишь 23 провинции в дополнение к пяти автономным районам, четырем городам центрального подчинения и двум специальным административным районам.

Пока не для всех

По данным MyDrivers, на момент запуска доступ к китайским сетям 5G-A появится у 50 млн человек. При этом портал не приводит темпы распространения этой технологии.

На деле это крайне маленькое значение, потому что на начало 2025 г. в Китае проживало около 1,45 млрд человек. Но даже если брать во внимание исключительно абонентскую базу China Telecom, лишь приблизительно восьмая ее часть сможет подключиться к 5G-A в первых день работы этих сетей.

На начало 2024 г. услугами China Telecom пользовалось около 409 млн человек. Из них лишь 322 млн были подключены к сетям 5G.