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Связь 4G долетела до поселка Чумикан на берегу Охотского моря

Около 1000 жителей отдаленного села Чумикан в Хабаровском крае теперь смогут пользоваться связью четвертого поколения в сети «МегаФона». После модернизации телеком-оборудования им стали доступны высокоскоростной мобильный интернет и звонки по технологии VoLTE. Специалисты оператора реализовали проект совместно с министерством цифрового развития и связи Хабаровского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Чумикане постоянно проживает около 1000 человек. Поселок расположен на Удской губе Охотского моря, здесь развит лов и переработка рыбы, охотничий промысел. Добраться сюда можно только по воздуху или по воде — автомобильного сообщения с внешним миром нет.

Ранее в Чумикане у абонентов была возможность пользоваться лишь голосовой связью 2G. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительный низкочастотный слой, который обеспечивает максимальное LTE-покрытие на территории поселка, в том числе в труднодоступных местах — цокольных этажах и в старых зданиях с толстыми стенами.

Выход в интернет на 4G-скоростях позволяет жителям комфортно переписываться в мессенджерах, пользоваться банковскими приложениями и социальными сетями, смотреть видео онлайн или слушать музыку с помощью смартфонов. Воспользоваться скоростным интернетом могут не только местные абоненты, но и туристы, которые приезжают сюда за дальневосточной романтикой. Через поселок проходят туристические маршруты на острова Шантарского архипелага и по рекам Уда и Тугур.

«Мы уделяем большое внимание расширению LTE-покрытия в Хабаровском крае. Из краевого бюджета на эти цели была выделена субсидия операторам связи. Мегафон стал первым, кто запустил в Чумикане услуги связи в таком формате. Теперь, с развертыванием связи 4G в селе, все районные центры края покрыты сетями LTE», — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

«Благодаря поддержке министерства цифрового развития мы подключили поселок Чумикан к современной мобильной связи. Местные жители теперь имеют те же цифровые возможности, что и горожане, а туристы, попадающие сюда на время отпуска, могут пользоваться привычными для них способами связи. Мы уделяем большое внимание расширению LTE-покрытия в Хабаровском крае и обеспечиваем современными телеком-услугами как при региональной поддержке, так и в рамках инвестиционных проектов компании», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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