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МТС включила скоростной мобильный интернет в селе Мангут на границе с Монголией

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей пограничного поселка Мангут Кыринского района. Благодаря проведенной работе мобильный интернет МТС доступен на всей территории поселка, где располагаются образовательные и социальные учреждения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Одно из старейших сел Забайкалья Мангут было основано казаками в 1728 г., как пограничный караул на реке Онон. Жители принимали участие в освоении забайкальских и амурских земель, а также в других значимых событиях Дальнего Востока. Сегодня в крупном пограничном селе проживают более 1500 жителей, работают дом культуры, школа, детские сады, училища, две библиотеки и больница. Скоростной мобильный интернет и сверчеткая голосовая связь МТС расширяют возможности жителей отдаленного населенного пункта для учебы и работы.

«Сегодня запрос на современную телеком-инфраструктуру стремительно растет. В домах все больше появляется цифровой бытовой техники, гаджетов, современные сферы образования, развлечений, досуга требуют высоких скоростных характеристик сети, поэтому МТС регулярно проводит работы по модернизации сетевой инфраструктуры. Так, в этом году в рамках программы по устранению цифрового неравенства, мы обеспечили доступ к скоростному мобильному интернету и цифровым сервисам нашей экосистемы жителям 20 забайкальских сел. Теперь они могут удаленно работать или учиться, оплачивать счета и совершать покупки на маркетплейсах, а также оформлять необходимые документы и справки онлайн без лишней необходимости посещать профильные учреждения и ведомства в районном или краевом центре» - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Также МТС модернизировала мобильную сеть в селе Южное Борзинского района. Более 400 жителей села получили доступ к цифровым сервисам на высоких скоростях даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

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