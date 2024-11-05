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В ВШМ СПбГУ организовано онлайн-обучение с помощью «Контур.Толка»

Бизнес-школа СПбГУ перевела обучение по программам дополнительного образования в российский сервис коммуникаций.

Высшая школа менеджмента СПбГУроссийская бизнес-школа, центр научных исследований в области менеджмента. Часть программ дополнительного образования для руководителей высшего и среднего звена специально разработана и проводится в удаленном формате. Когда начались сложности с доступом к зарубежному сервису, важно было быстро найти новое решение для онлайн-занятий.

Для тестирования выбрали несколько отечественных сервисов коммуникаций. Собрали фокус-группу, составили список требований к сервису и по ним вели оценку. Выбрали «Контур.Толк» и, когда начали проводить первые занятия, выяснили, что многие студенты ВШМ СПбГУ уже знакомы с сервисом — используют его как корпоративное решение. Это помогло сделать переход быстрым и бесшовным.

Дополнительное образование получают взрослые люди, которые совмещают обучение с работой. Интеграция «Толка» с календарем помогает им встроить занятия в бизнес-школе в свой график. Если лекцию пришлось пропустить, запись сохранится, и ее можно будет посмотреть в удобное время.

Юрий Екимов, директор по информационным технологиям Высшей школы менеджмента СПбГУ, сказал: «Если у студента возникают вопросы о работе сервиса, он может написать в чат поддержки, команда Толка поможет без участия IT-специалистов вуза. Работа поддержки — одна из причин, по которой выбрали сервис. Уверены, что пользователь не останется один на один с проблемой».

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк», сказал: «Дистанционное обучение — одно из ключевых направлений, в рамках которого мы развиваем «Толк». Интерактивные инструменты помогают управлять вниманием студентов во время онлайн-занятий, а облачные записи и расшифровки — сохранять контекст встреч».

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