ГК «Информтехника» представила всепогодные базовые станции радиосвязи TETRA «МиниКом-БСР-П»

Компания «Информтехника», российский производитель и разработчик телекоммуникационного оборудования, представила принципиально новую разработку: базовую станцию подвижной радиосвязи стандарта TETRA, использующую SDR технологию. Станция получила название «МиниКом-БСР-П». Компактный размер электронных модулей базовой станции позволил поместить ее в климатический корпус с защитой от неблагоприятных погодных условий (от -40°C до +55°C). Он легкий (до 40 кг), без системы принудительной вентиляции и имеет степень защиты IP55, устойчив к влажности (до 95%), конденсату и пыли. Таким образом, базовые станции «МиниКом-БСР-П» могут эффективно функционировать в самых суровых климатических условиях и обладают минимальными требованиями по размещению (башни, мачты, опоры ЛЭП/освещения и др.). Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

Артем Чепрак, генеральный директор АО «Информтехника и Связь»: «Базовые станции работают в широком диапазоне температур и климатических условий. Кроме того, следует отдельно подчеркнуть, что они снабжаются корпусами с высоким уровнем защиты от пыли, что важно при наружной (outdoor) эксплуатации, на промышленных объектах, в условиях ограниченной возможности обслуживания — в режиме "установил и забыл"».

«Ноу-хау» новой базовой станции являются не только технические характеристики, размеры и условия ее эксплуатации. Базовая станция обеспечивает построение систем оперативной радиосвязи как с централизованной архитектурой, с поддержкой текущей инфраструктуры ядра, так и децентрализованной, позволяющей обеспечить большую живучесть системы, ее автономность и легкую масштабируемость. «На борту» «МиниКом-БСР-П» функционирует собственная ОС, что позволяет удаленно конфигурировать, мониторить и управлять как базовой станцией, так и системой, построенной на базе аналогичных «МиниКом-БСР-П».

Артем Чепрак: «Базовые станции TETRA оснащаются системами удаленного мониторинга и управления, которые позволяют отслеживать их состояние и производительность в режиме реального времени. Это критично для станций, расположенных в труднодоступных местах, где постоянное присутствие персонала невозможно. Система мониторинга предупреждает об изменениях в условиях окружающей среды или необходимости технического обслуживания».

Базовые станции «МиниКом-БСР-П» также спроектированы для работы в условиях механических воздействий и вибраций, что актуально для установки оборудования на объектах и в районах с потенциальными сейсмическими активностями.

Еще одной важной особенностью базовых станций является их оптимизированное энергопотребление до 300 Вт. Оно снижает нагрузку на источник питания, уменьшает тепловыделение, что облегчает охлаждение оборудования и продлевает срок его службы. В условиях ограниченного энергоснабжения, например, при использовании солнечных батарей или аккумуляторов, низкое потребление энергии становится ключевым фактором стабильной работы станции.

Базовые станции TETRA могут быть установлены на зданиях, специальных вышках (опорах), а также на временных площадках. «МиниКом-БСР-П» обеспечивают связь в любых условиях, способствуя работе служб безопасности, транспорта и энергетики.