СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro

Компания СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro – 6.3.38.

«В этой версии мы сделали упор на повышение безопасности и расширение функциональности для более эффективной работы с почтой и календарем. CommuniGate Pro 6.3.38 – это шаг к еще более надежной, функциональной и удобной системе коммуникаций», – сказал ответственный за продукт (product owner) Дмитрий Савицкий.

Он также рассказал о новых возможностях CommuniGate Pro, которые упрощают работу: правила для почты (QUEUERULES): Добавлено новое действие в правилах обработки почты, которое позволяет добавлять предупреждения к сообщениям. Теперь вы можете создавать еще более гибкие и информативные правила, добавляя предупреждения к сообщениям. Это позволяет более эффективно управлять входящей и исходящей корреспонденцией; управление видеоконференциями (PLUGINS): в модуле управления ВКС (видеоконференциями) добавлена возможность удаления и обновления ВКС, что позволяет более эффективно управлять видеоконференциями, обновляя информацию о составе участников, названии, времени начала и окончания, а также продолжительности; синхронизация календаря (CALENDAR): Реализованная поддержка RFC 6578 (WebDAV Sync) оптимизирует работу CalDAV-клиентов, делая синхронизацию еще более эффективной; удобные настройки в веб-интерфейсе (WEB): при планировании встреч и совещаний вы можете выбрать ВКС, переговорную комнату и указать место проведения одним нажатием. А подсветка ссылок в приглашениях делает их более заметными и удобными; улучшена безопасность механизма аутентификации с использованием TOTP, что значительно повышает защиту учетных записей пользователей. Исправлена проверка сложности паролей, делая учетные записи еще более защищенными.

Дополнительные улучшения: устранена проблема с временной блокировкой почтового ящика. Таким образом обеспечена бесперебойная работа почты; добавлен автоматический процесс создания папки календаря для новых аккаунтов – работа с календарем упрощена; проверка на наличие более актуального события в календаре предотвращает путаницу в полученных приглашениях; улучшено отображение изображений во вложениях в письмах; исправлена проблема с дублированием контактов при добавлении их в календарное событие.