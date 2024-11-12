N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN

N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN.

Система спектрального уплотнения DWN6550 от N3Com предназначена для работы в сетях MAN уровня доступа и агрегации, а также построения магистральных сетей с использованием инновационных решений для оптических каналов.

Решение осуществляет передачу Ethernet и других сервисов поверх любой сетевой инфраструктуры. Это означает, что любой трафик может передаваться, в том числе и через сети SDH, причем с минимальными задержками на большие расстояния при помощи модуля спектрального уплотнения DWDM.

DWN6550 позволяет осуществить постепенный переход от SDH-технологии, на которой построены традиционные технологические сети энергетических, добывающих, транспортных предприятий и государственных заказчиков, на более современные технологии.

Традиционные сети обладают высокой защищенностью и надежностью, что является критически важным для таких заказчиков. Внедряемые сегодня NGN-сети не удовлетворяют в полной мере всем требованиям пакетного транспорта. Кроме того, эксплуатация таких сетей обходится дороже, чем SDH. Поэтому часто заказчики не готовы отказываться от своих традиционных SHD сетей и готовы искать решения для их модернизации.

N3Com предлагает SDH-решения до уровня STM-64 с поддержкой всех привычных типов защит, таких как MSP и SNCP, позволяющих с минимальной задержкой переходить на резервные направления, что обеспечивает надежность работы сети.

«У заказчиков стоит задача по модернизации устаревших SDH-сетей и переходу к передачи пакетного трафика. Постепенно технология SDH все меньше будет использоваться в новых проектах. Однако из-за больших объемов инсталляционной базы SDH этот процесс может быть очень сильно растянут во времени. Благодаря нашему решению DWN6550 заказчики получают возможность плавно обновлять свою инфраструктуру с использованием существующей сети, которая может масштабироваться как по емкости, так и для миграции новых услуг без дополнительных инвестиций в оборудование», – сказал Андрей Угорелов, заместитель генерального директора N3Com.