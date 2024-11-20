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«МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру

Жители Красноярского края стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 78% от всех звонков в регионе, и за год их количество выросло более, чем на треть. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения и одновременно «серфить» в интернете без потери качества сигнала. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Сервис включается автоматически, если он не активировался, это можно сделать самостоятельно в настройках смартфона.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки имеют 53% абонентов оператора в Красноярском крае. Причем среди владельцев смартфонов мужчин на 7% больше, чем женщин.

Среди городов бесспорным лидером по количеству и годовому приросту цифровых звонков является Красноярск, на который приходится 42% от общего объема голосового трафика по региону. Прирост за последний год составил 10%. В сельской местности звонки по технологии VoLTE также популярны у абонентов оператора. Самыми разговорчивыми стали жители поселков Емельяново и Березовка, расположенных в пригороде краевого центра. С начала 2024 г. жители этих населенных пунктов проговорили количество минут равное 27 и 25 годам беспрерывного общения (соответственно). Тройку лидеров замыкает поселок Дубинино, расположенный в пригороде города Шарыпово – здесь абоненты провели за телефонными разговорами почти 20 лет.

«С начала года наши абоненты прокачали в половину больше гигабайт мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года, а голосовой трафик увеличился на 10%. При этом 78% звонков было сделано в сетях четвертого поколения. Для поддержания стабильной работы нашей сети, в условиях растущего спроса на связь, мы ведем активную работу по строительству и модернизации базовых станций в Красноярском крае. На сегодняшний день уже выполнено 87% от запланированного на этот год объема работ. Также введены в эксплуатацию около 50 новых объектов связи, которые не только обеспечили более широкую территория покрытия, но и увеличили зону обслуживания технологии VoLTE», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировалась и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. В 2024 г. в рейтинг популярных мобильных устройств Красноярского края вошли устройства китайских и корейских производителей – Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, а также российский BQ-mobile.

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