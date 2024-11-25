CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Смоленская Кукуевка впервые вышла в эфир с МТС

МТС сообщает о запуске сети LTE в коттеджном поселке Кукуевка, который расположен на берегу круглогодичной туристической зоны отдыха - незамерзающего Десногорского водохранилища. Теперь местные жители и приезжие смогут провести здесь новогодние каникулы, порыбачить и поплавать, оставаясь на связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кукуевка находится в 13 километрах от Десногорска в объезд водохранилища, площадь которого занимает 64 кв. километра. МТС установила новое телеком-оборудование в центре коттеджного поселка, в котором разместились дома и дачи СНТ «Десна», «Строитель» и «Залив». Теперь голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с пользуются более 100 местных жителей, многие из которых живут в капитальных домах круглый год.

Также благодаря стабильной сети МТС поселок стал более привлекателен для туристов, которые приезжают порыбачить: в теплом Десногорском море, водосброс от Смоленской АЭС в которое производится при температуре 25-27 градусов, водятся не только толстолобик, сазан, белый амур, окунь, лещ, судак, плотва, щука и карась, а также рак и пресноводные креветки.

На связи теперь и дайверы, которые съезжаются к Кукуевке со всей страны. Средняя глубина водохранилища составляет 6-9 метров, а максимальная – 22 метра. Приезжая к десногорским берегам, пловцы могут теперь пользоваться навигатором и всеми цифровыми сервисами при устойчивом сигнале LTE.

«Поселок Кукуевка – одна из самых удивительных и динамично развивающихся территорий для отдыха в регионе. На берегу теплого водоема возводят дачи не только смоляне, но и москвичи, и жители других регионов. Многие предоставляют свои дома и участки в аренду туристам, которые приезжают заняться дайвингом, рыбалкой и подледной видеорыбалкой на дальних берегах водохранилища. Запуск скоростного мобильного интернета позволит местным жителям и приезжим совершенствовать сферу обслуживания и туристические услуги, вести блоги, удаленно учиться и работать», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала сеть во всех районах Десногорска, обеспечив бесшовное покрытие голосов связью и мобильным интернетом на территории города и подъездных трасс.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Россиян все-таки допустят до 5G. Операторам могут дать льготные кредиты на строительство сетей нового поколения, но лишь в 16 городах

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

Власти выделили миллиарды на льготные кредиты для российских производителей электроники

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще