Небольшое село Андреевка подключили к 4G «МегаФона»

Жителям села Андреевка Яковлевского муниципального округа стала доступна мобильная связь стандарта 4G. «МегаФон» запустил в поселении базовую станцию и обеспечил абонентам выход с мобильных устройств в Сеть на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование было смонтировано инженерами оператора в рамках регионального проекта, задача которого обеспечить современной мобильной связью малочисленные и труднодоступные населенные пункты Приморского края. В Андреевке постоянно проживает чуть более 50 человек, село расположено вдали от ключевых региональных автомагистралей, а, чтобы добраться до районного центра — Яковлевки — нужно проехать около 15 километров.

Жители Андреевки теперь могут комфортно пользоваться электронными государственными услугами, читать новости в интернете, смотреть фильмы и общаться в социальных сетях. Обновление инфраструктуры сделало для сельчан доступными и голосовые звонки по технологии VoLTE, которая позволяет быстро установить соединение, а также разговаривать по смартфону и пользоваться интернетом одновременно.

«Для жителей небольших поселений важно иметь доступную мобильную связь. Это не только дает им равные с горожанами цифровые возможности, но и делает жизнь более комфортной. Сельчане теперь могут в удобное время общаться с родными и близкими как с помощью голосовой связи, так и через интернет», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

«Наличие мобильной связи имеет большое значение для жителей села. Здесь в основном живут люди преклонного возраста и теперь при необходимости они могут с помощью смартфона обратиться за врачебной помощью или вызвать оперативные службы. Андреевка была включена в краевую программу, что сделало доступной для жителей современные телеком-услуги: высокоскоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь», — сказал глава Яковлевского муниципального округа Алексей Коренчук.