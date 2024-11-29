Более чем в 60 поселениях Челябинской области появился 4G-сигнал «МегаФона»

Для жителей 67 небольших населенных пунктов Южного Урала телеком-оператор развернул сеть четвертого поколения. Около 17 тыс. сельчан теперь получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи с помощью технологии звонков VoLTE (голосовые вызовы в 4G). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным аналитиков оператора, в этом году наблюдается рекордный переход трафика из города в область – показатель вырос на 18%. Поэтому особенно актуальным становится развитие сети именно в небольших населенных пунктах, где связисты фиксируют повышенную активность абонентов.

Работы были проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей в 27 районах и округах Челябинской области. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 85 Мбит/с, что позволяет жителям поселков и деревень комфортно работать с помощью мобильного интернета, общаться с соцсетях и мессенджерах, пользоваться онлайн-банками, а также смотреть видео в высоком качестве.

За счет активации среднечастотного диапазона 4G удалось обеспечить стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы местные жители могли скачивать любую информацию даже в часы максимальной нагрузки.

Связь четвертого поколения стала доступна в деревнях Березовка и Давлетбаева Аргаяшского района, поселках Точильный и Сухая Атя Ашинского района, селах Чукса и Михайловка Пластовского района, поселках Полесье и Тогузак Троицкого района, деревнях Крыжановка и Большаково Чебаркульского района и других поселениях.

Также на территории этих населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора – Yota.

«С начала года наши инженеры модернизировали более 500 базовых станций в регионе. Работы коснулись как больших городов, так и малых населенных пунктов. Теперь еще более 17 тыс. жителей поселков и деревень Южного Урала смогут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом для выполнения работы, получения электронных услуг и общения с близкими», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.