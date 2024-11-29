«МегаФон» улучшил связь в двух селах Забайкалья

Около 2 тыс. жителей сел Архангельское и Хушенга Забайкальского края получили улучшенную связь стандарта 4G в результате установки в населенных пунктах дополнительного телеком-оборудования. Новые базовые станции расширили территорию покрытия LTE-сети и повысили доступность услуг сотовой связи для абонентов оператора.

Хушенга — село в Хилокском районе Забайкальского края, расположено на правом берегу реки Хилок, в 35 км к северо-востоку от районного центра. Село основывалось как станция Забайкальской железной дороги на Транссибирской магистрали, при которой был организован лесопильный завод. И сейчас основными занятиями сельчан являются работа на железнодорожных предприятиях и в лесопереработке. В селе имеется вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, фельдшерские пункты и другие социально-досуговые организации.

Специально для комфорта местных жителей, в преддверии новогодних праздников, инженеры «МегаФона» запустили здесь новую базовую станцию сотовой связи стандарта GSM и LTE. Оборудование работает как в низкочастотном, так и в среднечастотном диапазонах, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, оптимальную емкость сети и стабильную скорость передачи данных. Таких показателей достаточно для поселения, в котором проживает около 1,5 тыс. человек.

Архангельское село в Красночикойском районе Забайкальского края, находится на левом берегу реки Чикой, на расстоянии примерно 9 километров к юго-западу от села Красный Чикой, административного центра района. В селе проживает чуть более 500 человек, работают школа, детский сад, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и отделение связи.

Теперь еще больше абонентов оператора могут получать электронные государственные услуги, в удобное время оплачивать счета, читать новости в интернете и обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку онлайн и смотреть видеоролики. Ученикам станет проще готовиться к занятиям, проходить дистанционные курсы, пользоваться образовательными платформами и электронным журналом, например, не только в школе, но и дома.

«Действующие базовые станции не могли в полной мере обеспечить надежной LTE-сетью всю территорию сел, а также расположенные вблизи крупные предприятия и железнодорожную станцию. Учитывая потребности местного населения, а также растущий поток транзитных пассажиров, нагрузка на сеть постоянно растет. Запуск нового телеком-оборудования в таких локациях помогает разгрузить существующие базовые станции, увеличить емкость сети и расширить покрытие мобильного интернета, чтобы обеспечить абонентам высокое качество связи даже в часы пиковых нагрузок на сеть», – сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.