В топ-3 рейтинга ВКС Market.CNews попали две платформы IVA Technologies

Аналитики ИТ-маркетплейса Market.CNews представили второй ежегодный рейтинг систем видеоконференцсвязи за 2024 г. Эксперты проанализировали ведущие российские ВКС-платформы, оценив их по различным критериям, включая функциональность, пользовательскую базу, цену и дополнительные опции. В тройку лидеров вошли сразу два решения IVA Technologies: на первом месте – ВКС IVA MCU, на третьем – облачный сервис для онлайн-коммуникаций «Вкурсе».

Сравнение решений проводилось по специальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей 10 критериев: функциональные возможности, демонстрацию экрана, хранение видеозаписей и архива мессенджера, максимальное число участников видеоконференции, максимальное число участников аудиозвонка, приложения под операционные системы, наличие и продолжительность тестового периода, количество пользователей стоимость и общие вопросы.

В топ-5 лидеров ВКС от Market.CNews также вошли 1F Teams, eXpress и «МТС Линк».

Согласно данным, полученным в ходе подготовки рейтинга, платформы IVA MCU и «Вкурсе» обладают широкой функциональностью, гибкостью и большими лимитами по числу пользователей.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, сказал: «IVA MCU уверенно удерживает лидерство, второй раз подряд занимая первое место в авторитетном рейтинге российских ВКС-платформ от Market.CNews. Текущий год стал рекордным по количеству выполненных на платформе доработок. Были не только добавлены новые функции, но и улучшены существующие в соответствии с запросами заказчиков. Значительного успеха также достиг и облачный сервис «Вкурсе», который стал эффективной заменой популярных западных решений для российского бизнеса. IVA Technologies демонстрирует впечатляющую динамику развития, расширяя собственную экосистему. В ноябре мы анонсировали платформу IVA One, объединяющую в едином окне ключевые инструменты для эффективных бизнес-коммуникаций: ВКС, почту, мессенджер, таск-менеджер, телефонию и наиболее востребованный функционал. Непрерывное совершенствование качества и функциональных возможностей позволяет IVA Technologies расширять линейку заказчиков и партнеров, а также подтверждает высокий уровень доверия к компании на рынке корпоративных коммуникаций».