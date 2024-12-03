Сервисы «Телфин» интегрированы с системой автоматизации работы техподдержки Admin24

Клиентам российскийского провайдера коммуникационных сервисов «Телфин» стала доступна интеграция виртуальной АТС «Телфин.Офис» с системой Admin24 – Service Desk. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Admin24 — это система, которая автоматизирует работу с заявками в техподдержку: принимает обращения из соцсетей, мессенджеров и открытых линий, распределяет их по ответственным сотрудникам, при необходимости отправляет автоматические ответы. Решение позволяет оперативно отвечать клиентам, отслеживать историю обращений, анализировать работу сотрудников и внедрять улучшения в техподдержку.

Клиенты Admin24 – Service Desk часто общаются по телефону и давно просили разработчика об интеграции с сервисом телефонии. В ноябре 2024 года в новой версии Admin24 всем пользователям стала доступна интеграция системы с виртуальной АТС «Телфин.Офис». Теперь прямо из системы можно совершать звонки клиентам и здесь же вести детальную историю обращений в службу поддержки.

Все вызовы из Admin24 происходят через API. В момент звонка у сотрудника звонит рабочий телефон, он поднимает трубку, и идет вызов абоненту. Благодаря такой схеме совершения звонков сотрудники службы поддержки экономят свое время на обзвонах и минимизируют число ошибочных наборов телефонных номеров клиентов, ускоряя работу сотрудников и позволяя совершить большее количество звонков в рабочее время.

Благодаря интеграции сервисов теперь клиентам «Телфин» и Admin24 также стала доступна детальная статистика по телефонным обращениям в службу поддержки. Так в личном кабинете Admin24 отображаются все вызовы: входящие и исходящие. При этом история звонков обновляется автоматически, для этого достаточно только произвести соответствующие настройки в интерфейсе виртуальной АТС.

Процесс интеграции и настройки виртуальной АТС «Телфин.Офис» и системы Admin24 прост и интуитивно понятен, может осуществляться пользователями самостоятельно и занимает несколько минут. Для этого нужно иметь аккаунт в виртуальной АТС и доступ к Call API провайдера. Настройка интеграции осуществляется напрямую из интерфейса Admin24.

«Интеграция сервисов «Телфин» и Admin24 позволяет службам технической поддержки отвечать на обращения клиентов любым удобным для них способом: email, телефония, мессенджеры. Причем история всех обращений не теряется и ведется непрерывно в Service Desk, что увеличивает скорость обслуживания и обеспечивает высокий уровень сервиса», — сказала Любовь Уйманова, управляющий партнер Admin24 – Service Desk.