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Sitronics Group внедрила систему интеллектуальной видеоаналитики на химических предприятиях для контроля промышленной безопасности

Российский разработчик ИТ-решений Sitronics Group оснастил системой видеонаблюдения с технологией компьютерного зрения на базе собственной платформы Sitronics EYE два производственных химических предприятия с целью решения задач контроля и обеспечения промышленной безопасности.

Проект по развертыванию системы интеллектуального видеонаблюдения на базе платформы видеоаналитики Sitronics EYE был реализован в рамках технологической модернизации производственных площадок химических предприятий. Заказчику было необходимо решить такие задачи как автоматизированный подсчет одновременного нахождения персонала в цехах с опасным производством, детектирование отсутствия средств индивидуальной защиты, возникновения огня и дыма, мониторинг состояния пожарных выходов. Также с помощью видеоаналитики был обеспечен контроль за размещением транспорта на парковочных зонах. Кроме того, в цехах и на парковках была реализована возможность детектирования саботажа камер и оставленных предметов в неположенных местах.

Разработчики Sitronics Group реализовали проект под ключ - от проектирования и оснащения оборудованием до постройки дата-центров, обеспечивающих хранение обработанного видеопотока. В цехах и на парковках двух филиалов промпредприятия суммарно было установлено 500 видеокамер, подключенных к системе интеллектуальной видеоаналитики. Специалисты, отвечающие за промышленную безопасность и руководители предприятия получили возможность в режиме реального времени видеть, что происходит на производстве, и также моментально получать сигналы в случае нарушений.

«Ключевая особенность системы видеоаналитики Sitronics EYE заключается в том, что все модули компьютерного зрения, необходимые для решения конкретных задач, уже зашиты в платформу и могут быть развернуты по запросу заказчика зависимости от потребностей. То есть это коробочное решение, на внедрение которого не требуется много времени. Необходимо только настроить нужные модули и подобрать оборудование, соответствующее внутренним требованиям и техническим регламентам предприятия. Решение применяется в различных отраслях – от промышленности до здравоохранения», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Он отметил, что внедрение системы на химических предприятиях было признано успешным и сейчас прорабатывается вопрос о ее масштабировании на другие цеха с возможностью развертывания дополнительных модулей компьютерного зрения.

Платформа видеоаналитики Sitronics EYE является VMS-системой и имеет в числе базовых более 15 модулей, позволяющих контролировать не только количество персонала на территории наблюдения, но и распознавать модели поведения, несанкционированное пересечение границ, нахождение человека в опасной зоне и многое другое.

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