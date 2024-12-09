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Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подтвердило присвоение IP-телефонам IVA Technologies статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения на 2025 г. Это означает, что телефоны IVA одобрены для внедрения на объектах критической информационной инфраструктуры и других предприятиях.

В списке подтвержденного оборудования представлены 4 модели IP-телефонов: IVA Video со встроенной камерой, IVA Advanced, IVA Advanced M и IVA Basic, а также панель расширения IVA EXT40 для IP-телефона IVA Advanced.

Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies, сказал: «Строгие критерии получения статуса ТОРП позволяют отфильтровать оборудование, не отвечающее стандартам безопасности на российском рынке. Телефоны IVA Technologies вновь успешно подтвердили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, демонстрируя соответствие жестким требованиям регулятора. Сегодня мы наращиваем объемы серийного производства отечественных IP-телефонов для импортотозамещающегося внутреннего рынка, объем которого, по нашим оценкам, превышает 10 млн устройств».

IVA Technologies не ограничивается производством телекоммуникационного оборудования. Компания также развивает решения для IP-телефонии. Например, комплекс IVA CS объединяет между собой сети телефонии общего пользования (ТФОП) и организует коммуникации внутри компании: осуществляет прием и распределение входящих звонков, поддерживает местную, мобильную, междугороднюю и международную связь с использованием шлюза VoIP. Благодаря серверу VoIP-телефонии пользователи могут из приложения звонить на городские, мобильные или внутренние номера абонентов. В дальнейшем будет возможна интеграция IP-телефонов с платформой IVA One, что позволит использовать телефонную связь прямо в приложении, а добавление ИИ-функций расширит возможности: например, появится распознавание речи, формирование протокола по итогам встречи и др.

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