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Более 5 тысяч семей в Рассказове получили доступ к скоростному домашнему интернету МТС

МТС завершила очередной этап строительства сети фиксированного интернета в городе Рассказово Тамбовской области. В результате еще более 5 тыс. семей впервые получили доступ к фиксированному интернету от МТС со скоростью 100 Мбит/с.

Для обеспечения жителей Рассказово высокоскоростным проводным доступом в интернет специалисты компании проложили еще более 30 километров волоконно-оптических линий связи в жилом секторе многоквартирных домов Рассказово. В настоящий момент высокоскоростной домашний интернет МТС стал доступен жителям еще 45 многоквартирных домов в разных частях города. города на улицах: Маяковского, Пушкина, Куйбышева, Ленинградская, Советская, 1-я Гражданская, 60 лет г. Рассказово, Пушкина, а также в Куйбышевском проезде и 1-м Советском переулке.

Интернет на скорости до 100 Мбит/с дает возможность использовать несколько устройств без потери качества даже в часы пиковых нагрузок, подключать «умные приборы», смотреть ТВ и видео в HD формате, скачивать «тяжелый» контент за секунды и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

«Мы продолжаем активное строительство сети проводного интернета в Тамбовской области. С начала года, в общей сложности, более 12 тысяч семей в Рассказово получили доступ к быстрому домашнему интернету вместе со всеми современными цифровыми сервисами: госуслугами, онлайн-банкингом, видео в хорошем качестве и современным играм. Кроме того, рассказовцы при подключении домашнего интернета могут еще и пользоваться безлимитным мобильным интернетом, экономя на связи несколько тысяч рублей в год», – сказал директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

Ранее МТС обеспечила доступ в сеть более 1,5 тыс. жителям села Столовое Тамбовского района. Чтобы подключить скоростной домашний интернет, потребуется интернет-роутер и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить информацию и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте МТС в Тамбовской области.

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