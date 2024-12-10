«Летай» укрепил сети 4G на родине Державина, ж/д станции и в жилых комплексах

За прошедший месяц в Татарстане поднялась скорость мобильного интернета на объектах социальной инфраструктуры. Как сообщает оператор «Летай», благодаря модернизации 12 базовых станций (БС) и строительству еще двух площадок качество радиосигнала улучшилось для абонентов 13 населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

В Казани для жильцов «Салават Купере» в два раза возросла скорость передачи данных. В результате в этой зоне у абонентов быстрее загружается контент в соцсетях и мессенджерах. Также покрытие улучшилось для будущих жителей строящегося комплекса «Яналиф».

Другую площадку построили в Набережных Челнах на Шишкинском проезде. Теперь загрузка трафика занимает меньше времени у пользователей на территории трех жилых комплексов автограда.

В два раза скорость передачи данных увеличилась вблизи районной больницы и ж/д станции Каратун в Апастовском районе. Сеть 4G укрепили рядом с парком им. Т. Миннуллина в Камском Устье, у дома культуры в Балтасях, а также в Чистополе, Тюлячах, Кукморе и Арске.

Впервые мобильный интернет появился в населенном пункте Бакрче Зеленодольского района. Работы по расширению покрытия затронули также Лаишевский район, где родился поэт Гавриил Романович Державин. Так, в развивающемся поселке Новые Сокуры дооснастили БС, а в селе Державино построили новую площадку.