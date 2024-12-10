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«МегаФон» запустил связь в новом жилом комплексе в пригороде Казани

Теперь жители ЖК «Атмосфера» в Высокогорском районе Татарстана имеют возможность пользоваться современными технологиями звонков и загружать онлайн-сервисы на скорости до 150 Мбит/с. Новая инфраструктура «МегаФона» обеспечила надежное интернет-соединение как в многоквартирных домах, так и на прилегающей территории.

В развивающемся микрорайоне продолжается строительство жилых объектов. Сотни семей обустраивают свои квартиры и активно используют цифровые технологии в быту. Основная часть их времени в Сети проходит в социальных сетях и мессенджерах, а также на сервисах для просмотра фильмов и видеоконтента.

Чтобы предоставить стабильный высокоскоростной мобильный интернет для жителей квартала, инженеры установили телеком-оборудование, подобрав оптимальные низко-, средне- и высокочастотные диапазоны. Решение позволило охватить сетью LTE зону радиусом до трех километров и покрыть отдаленные помещения, подъезды, лифтовые.

До строительства телеком-объекта из-за особенностей местоположения новоселы могли испытывать трудности с мобильным сигналом. Ближайшая базовая станция оператора была расположена отдаленно — на противоположной стороне трассы М-7. На фоне роста числа людей, выбирающих загородную жизнь, спрос на интернет стал заметнее.

«Квартиры в пригороде нередко приобретают люди, работающие удаленно. Для таких пользователей важно наличие стабильного мобильного интернета, который служит подспорьем проводному доступу. Теперь наши абоненты, переехавшие в жилой комплекс, могут наслаждаться преимуществами цифровой жизни, как в привычных городских условиях», — отметил Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Новое телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE. Она позволяет одновременно звонить, скачивать файлы и использовать мессенджеры, не влияя на стоимость. Звонки через VoLTE доступны абонентам оператора в зоне действия сети 4G.

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