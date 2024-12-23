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«Ростелеком»: в России заработала горячая линия Деда Мороза

«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) в третий раз открывает горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. По телефону 8-800-1011042 дети смогут разгадать зимние загадки, рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставить пожелания Деду Морозу. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 30 декабря 2024 г. Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В эпоху развитых цифровых технологий горячая линия Деда Мороза и его виртуальных помощников стала современной альтернативной привычным бумажным письмам. Нынешнее поколение Альфа, выросшее в цифровом мире, привыкло к мгновенному доступу к любой информации с помощью гаджетов и интернета. Эти дети с самого рождения тесно связаны с технологиями, которые стали неотъемлемой частью их повседневной жизни. Неудивительно, что горячая линия Деда Мороза стремительно набирает популярность среди юных представителей поколения Альфа. Если в 2022 г. дети позвонили на линию 32 тыс. раз, то уже в 2023 г. цифровые помощники обработали более 135 тыс. звонков.

«С каждым годом горячая линия Деда Мороза принимает все больше звонков, что свидетельствует о растущей востребованности современных технологических решений для общения с зимним волшебником. Юные пользователи, рожденные в цифровую эпоху, легко и непринужденно обращаются с передовыми технологиями. Чтобы повысить качество и эффективность работы горячей лини, мы внедряем современные ИТ-решения на базе искусственного интеллекта. Благодаря этим технологиям создаются голосовые роботы-помощники, способные распознавать речь, понимать запросы и вести естественные диалоги с детьми. Еще одним важным инструментом является речевая аналитика — она помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки. Интерактивное общение со Снегурочкой, разгадывание зимних загадок и получение персональных пожеланий от самого Деда Мороза создают для детей интерактивный и увлекательный опыт, погружают в атмосферу новогодних чудес, наполняя ожиданием волшебного праздника», — сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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