CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Проводная связь Цифровизация Инфраструктура
|

Коммутаторы «Аквариуса» включены в реестр Минпромторга России

Компания «Аквариус» получила статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) в реестре Минпромторга России на шестнадцать коммутаторов серии AQ-N3000, AQ-N5000 и AQ-N6000 до октября 2027 г.

AQ-N3000 – это платформа доступа корпоративного класса в семействе сетевых продуктов компании. Она создана для трансформации типовой сетевой инфраструктуры в гибридную производственную среду, где рабочее место не фиксировано в пространстве, доступ к информационным ресурсам осуществляется с любого устройства. Статус ТОРП получили модели Aquarius AQ-N3000-24T4Y2Q, Aquarius AQ-N3000-24T4Y2Q-PE, Aquarius AQ-N3000-24P4Y2Q, Aquarius AQ-N3000-24P4Y2Q-PE, Aquarius AQ-N3000-48T4Y2Q, Aquarius AQ-N3000-48T4Y2Q-PE, Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q-PE и Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q.

AQ-N5000 – производительные коммутаторы корпоративного класса. Совместно с коммутаторами доступа AQ-N2000 и AQ-N3000 реализует высокий уровень продуктивности, безопасности и удовлетворенности пользователей для инфраструктуры предприятия любого масштаба. Статус ТОРП получили следующие модели: Aquarius AQ-N5000-24X2C, Aquarius AQ-N5000-24X2C-PE, Aquarius AQ-N5000-48Y8C, а также Aquarius AQ-N5000-48Y8C-PE.

AQ-N6000 – это платформы для построения инфраструктуры центров обработки данных. Представленные в серии устройства позволяют реализовать различные варианты архитектуры сети ЦОДа: классический, с выделением уровней доступа, агрегации и ядра, и современные фабрики Spine-Leaf. Aquarius AQ6000 – коммутаторы фиксированной конфигурации и компактного типоразмера с развитым функционалом ОС Aquarius Network Operating System (AqNOS). Статус ТОРП получили модели Aquarius AQ-N6000-48Y8C-PE, Aquarius AQ-N6000-48Y8C, Aquarius AQ-N6000-32C-PE и Aquarius AQ-N6000-32C.

«Включение коммутаторов Aquarius в реестр Минпромторга России свидетельствует о высокой степени локализации телеком-оборудования компании. Внедрение решений, отвечающих требованиям регулятора, также способствует большей защищенности устройств и позволяет применять их для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Успех коммутаторов Aquarius – это заметный прецедент в области импортозамещения российского телеком-оборудования, ведь это первые реестровые коммутаторы на базе микросхем не американского производства», ─ сказал директор департамента телекоммуникационных решений компании «Аквариус» Артем Дрожжин.

В июне «Аквариус» сообщил о производстве первой партии коммутаторов доступа корпоративного класса AQ-N3000, после чего провел масштабное обучение, посвященное конфигурированию и администрированию устройств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом

В России запретили телефонные звонки через интернет

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

Владельцы Tesla Cybertruck: После обновления ПО машина стала неуправляемой

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление

В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще