Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 ПАКов с электронной картографической системой «Шкипер»

Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 программно-аппаратных комплексов с электронной картографической системой «Шкипер». Комплексы предназначены для оснащения 60 судов, работающих в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group).

Комплекс обеспечивает управление коллекцией государственных электронных навигационных карт (ГЭНК) формата S-57/S-63, их отображение и сопряжение с навигационным оборудованием, а также отображение навигационной информации и целевой обстановки по данным АИС.

Система позволяет планировать маршрут судна, наносить объекты пользователя на карту, осуществлять мониторинг движения судна относительно заданного маршрута. В системе предусмотрены сохранение данных пройденного пути, определение места судна на электронных навигационных картах (ЭНК) по визуальным ориентирам и другие функциональные возможности. Источниками данных для ЭКС «Шкипер» являются приёмник GPS/ГЛОНАСС, судовые навигационные систем и АИС.

Поставленные для ФБУ «Администрация «Волго-Балт» комплекты оснащены программным комплексом «Шкипер», являющимся собственной разработкой Sitronics KT из реестра отечественного ПО Минцифры РФ. Программный комплекс установлен на 13-дюймовый планшет и поставляется вместе с приемниками GPS/ГЛОНАСС, клавиатурой, трекболом и модулем GSM-связи. Использование данного решения планируется на судах, входящих в ядро технического флота ФБУ «Администрация «Волго-Балт», и работающих в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей.

«Использование ПО «Шкипер» на судах администрации бассейна будет способствовать целям обеспечения безопасности судоходства с использованием государственных электронных навигационных карт. Это становится особенно актуальным в связи с увеличением объемов грузовых и пассажирских перевозок и необходимостью в точной навигации, развитием цифровых технологий и инфраструктуры», — сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

Sitronics KT гибко подходит к подбору комплектации комплекса и поставляет ПО «Шкипер» с различными аппаратными средствами, такими как планшет, в том числе в защищенном исполнении, ноутбук или компьютер на выбор заказчика.