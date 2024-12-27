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Жители Буйлэсана и Степного Новый год встретят с мобильной связью

МТС запустила голосовую связь и мобильный интернет стандарта LTE в поселке Буйлэсан и Степной Забайкальского края. Более 700 жителей впервые могут выйти в сеть и поздравить родных с Новогодними праздниками онлайн. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в центре населенных пунктов для наиболее комфортного доступа к сети. Благодаря проведенным работам, жители удаленных сел Ононского и Забайкальского районов могут пользоваться современными цифровыми сервисами, чтобы совершать видеозвонки в Ultra HD-качестве, смотреть онлайн новогодние фильмы и развлекательные шоу, вести стримы и делиться фото новогодних застолий.

«В новогодние праздники наличие связи особенно важно. Традиционно мы спешим созвониться с родными и друзьями, чтобы поздравить, обсудить прошедшее за год, наметить планы о встрече. Доступ к скоростному мобильному интернету позволит построить планы на праздничные выходные, а для бабушек и дедушек созвониться по видеосвязи с внуками. МТС продолжает развивать сеть и обеспечивать связью малые и отдаленные села Забайкалья, чтобы каждый мог воспользоваться современными цифровыми сервисами», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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