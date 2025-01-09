Быстрый интернет «Ростелекома» впервые появился в селе Речкино Курганской области

«Ростелеком» в Зауралье модернизировал инфраструктуру связи в селе Речкино Белозерского округа. В результате цифровые сервисы и интернет на скорости более 100 Мбит/с стали доступны для 100% домохозяйств населенного пункта. Ранее выход во Всемирную паутину здесь осуществлялся только по медному кабелю. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты провайдера проложили более 3,5 километров оптики и смонтировали необходимое оборудование. У каждого дома теперь собственная телеком-линия: кабель заведен в здание и присоединяется к пользовательскому устройству. Теперь жители Речкино могут выходить в Сеть одновременно с разных гаджетов, быстро загружать объемные файлы, подключать домашнее облачное видеонаблюдение и пр.

Наталья Богданова, глава Белозерского муниципального округа: «В Речкино проживает более 120 человек. Надежная связь здесь важна и для молодежи, и для старшего поколения, которые тоже сегодня являются активными пользователями Всемирной паутины. Наличие цифровых услуг в доме — это новый уровень комфорта. Можно дистанционно получать государственные и муниципальные услуги, учиться и совершать онлайн-покупки».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Мы постоянно развиваем инфраструктуру компании в регионе: модернизируем устаревшие сети и приходим в те населенные пункты, где раньше высокоскоростного интернета не было совсем. И если сначала мы заходили с инновационной технологией в районные центры и крупные поселки, то сейчас пришли и в небольшие селения, такие, например, как село Речкино. При строительстве инфраструктуры “Ростелеком” применяет технологию “оптика в квартиру”, которая гарантирует высокую пропускную способность канала и позволяет пользоваться нашими самыми ресурсоемкими цифровыми сервисами. В Речкино компания провела работы за счет собственных средств».

В планах «Ростелекома» на 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше жителей Курганской области получили доступ к высокоскоростному интернету. Современные технологии повышают качество жизни людей за счет быстрого доступа к онлайн-сервисам, телемедицине, маркетплейсам, образовательному и развлекательному контенту.