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«МегаФон» ускорил мобильный интернет на Кавказских Минеральных Водах

Изменения скорости загрузки данных на новогодних праздниках почувствовали жители и гости Кисловодска и Ессентуков. Максимально мобильный интернет на этих курортах теперь разгоняется до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты развернули высокочастотный диапазон с высокой проникающей способностью как на улице, так и внутри помещений. Улучшения сети коснулись парков, торговых центров, туристических мест, социальных и религиозных учреждений, жилых кварталов. Несмотря на повышенную нагрузку на сеть во время январских каникул, после модернизации телеком-оборудования фильмы, музыка и приложения в гаджетах местных жителей и отдыхающих стали загружаться быстрее, что привело к росту ежедневного трафика на 33%.

Топ популярных сервисов на праздниках возглавили социальные сети и мессенджеры. На втором месте — видеохостинги. За первую неделю нового года пользователи потратили на этих сайтах более 10 тыс. ГБ данных. Это сопоставимо с четырьмя месяцами беспрерывного просмотра традиционного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Согласно big data «МегаФона», на ресурсы для просмотра кино местные жители и отдыхающие стали заходить на 15% чаще, чем в прошлом году.

«За прошедшие праздники потребление мобильного интернета на Кавказских Минеральных Водах выросло почти в два раза, в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия. В этот раз рефарминг, улучшивший качество связи, провели на нескольких базовых станциях в "качающих" локациях. Это, традиционно, курортные парки, зеленые театры и санатории», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Самые активные абоненты отдыхали в Кисловодске. Пользователи за семь дней прокачали здесь порядка 100 тыс. ГБ данных. Такого объема информации хватит для прослушивания онлайн около 50 тыс. музыкальных композиций.

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