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«ТрансТелеКом» в 2024 году подключил к сети передачи данных 38 объектов ФПК

В 2024 г. компания «ТрансТелеКом» обеспечила подключение к сети передачи данных 38 объектов «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочерняя компания РЖД).

Среди объектов подключения – депо и административные здания ФПК в разных регионах России – от Архангельской области до Чеченской республики и от Санкт-Петербурга до Хабаровского края.

Проложенные подземные трассы имеют высокую степень защиты кабеля от механических повреждений, не мешают движению транспорта и погрузочно-разгрузочным работам, а также не нарушают архитектурный облик города.

«Стабильный доступ в интернет для организаторов пассажирских перевозок очень важен. «ТрансТелеКом» имеет большой опыт в реализации технологических решений, являющихся действенным инструментом для достижения этой цели», – отметил заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

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