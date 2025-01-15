МТС запустила LTE в трех отдаленных селах Воронежской области

ПАО «МТС» сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в трех населенных пунктах, в которых проживает от 500 до 1000 человек. Высокоскоростной интернет МТС появился в селе Филиппенково, поселках Октябрьский и Новая Жизнь, расположенных на востоке Воронежской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили новое телеком-оборудование в селах, расположенных вдоль автотрассы Воронеж-Саратов. После усиления инфраструктуры связи в населенных пунктах заработала связь LTE на скорости до 50 Мбит/с и улучшилось качество «голоса».

В поселке Новая жизнь Аннинского района проживает более 500 человек, действует школа, почтовый пункт, медпункт, дом культуры, магазин и минимаркет. В селе Филиппенково Бутурлиновского района стабильную связь получили около 900 человек, а также средняя школа, дом культуры, медпункт, библиотека, магазины, другие учреждения. Кроме того, высокоскоростным интернетом на этом участке обеспечена железнодорожная ветка Бутурлиновка—Калач. Поселок Октябрьский Поворинского района находится у самой границы Воронежской и Саратовской областей, доступ к высокоскоростному интернету МТС после проведенных работ получили около 600 местных жителей, а также абоненты МТС, проживающие в поселках Калмычек и Кривченко.

Теперь еще более 2000 жителей отдаленных населенных пунктов Воронежской области могут дистанционно получать медицинскую помощь, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в районные центры и Воронеж, использовать банковские приложения, а также общаться через интернет.

Туристам в районе расширенной зоны покрытия LTE теперь доступны в дороге онлайн-карты, музыка со стриминговых платформ, фильмы онлайн для пассажиров, а также общение в мессенджерах.

«Мы продолжаем обеспечивать связью малые населенных пункты и дачные поселки, которые разбросаны по всему региону. Как правило, эти поселения находятся в стороне от крупных административных центров. Быстрый интернет – это дополнительная возможность для местных жителей на комфортной скорости проводить досуг онлайн, учиться и работать дистанционно. Теперь сельчане получили связь такого же качества, как в Воронеже или другом крупном городе», — отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.