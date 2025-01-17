CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС расширила телеком-инфраструктуру в Северном микрорайоне Курска

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Курске. МТС включила дополнительный диапазон частот LTE900 и LTE2100 в Северном микрорайоне города по проспекту Анатолия Дериглазова, улиц Карла Маркса и Домостроителей. После комплекса технических работ местные жители могут пользоваться улучшенной голосовой связью и ускоренным мобильным интернетом с возможностью звонить через сеть LTE.

В Северном микрорайоне Курска ведется активное жилищное строительство, создается необходимая социальная инфраструктура. Только за последнее время здесь открыты новые детские сады, поликлиника, центр гуманитарной помощи. В результате в этом микрорайоне сконцентрирована наибольшая нагрузка на телеком-инфраструктуру оператора. Поэтому МТС усилила сеть в растущем районе, так как курянам важно пользоваться современными цифровыми сервисами — банковскими и государственными приложениями, а также дистанционно учиться и работать, созваниваться с родными и друзьями по видеосвязи.

«В ответ на растущий интернет-трафик мы планомерно расширяем инфраструктуру в Северном микрорайоне города. По потребности добавили новые диапазоны, которые увеличили зону LTE-покрытия, скорость мобильного интернета и повысили качество голосовой связи. Посетителям и работникам новых объектов здравоохранения, образования и социальной инфраструктуры требуется качественная связь, поэтому обновленная телеком-инфраструктура ускорит доступ к цифровым сервисам для курян», — сказал директор МТС в Курской области Семён Розенберг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет

Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление

Из России уходит фирменное приложение для популярных роутеров Keenetic. В чем причина

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще