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Компания ТТК модернизировала сеть в Иркутске и Ангарске

Компания ТТК, один из федеральных интернет-провайдеров, провела модернизацию своей технологической инфраструктуры в Иркутске и Ангарске. Это позволило повысить надежность работы сети для абонентов услуги «Домашний интернет».

Для Иркутска специалисты макрорегиона «Сибирь» компании ТТК произвели замену более чем десяти километров волоконно-оптического кабеля. Эти работы минимизировали риск ограничений сервиса и укрепили отказоустойчивость сети.

В Ангарске Компания ТТК обновила сетевые коммутаторы и перестроила топологию сети в ряде микрорайонов города, что позволило улучшить качество предоставляемой услуги и обеспечить стабильную скорость.

«Надежный и быстрый доступ в интернет – необходимое условие комфорта для любого современного человека. Мы планомерно работаем над развитием и модернизацией сети, чтобы абоненты компании ТТК получали привычно высокое качество сервисов связи», – сказал Артем Базылев, директор макрорегиона «Сибирь» компании «ТТК-Связь».

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