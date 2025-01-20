Компания ТТК модернизировала сеть в Иркутске и Ангарске

Компания ТТК, один из федеральных интернет-провайдеров, провела модернизацию своей технологической инфраструктуры в Иркутске и Ангарске. Это позволило повысить надежность работы сети для абонентов услуги «Домашний интернет».

Для Иркутска специалисты макрорегиона «Сибирь» компании ТТК произвели замену более чем десяти километров волоконно-оптического кабеля. Эти работы минимизировали риск ограничений сервиса и укрепили отказоустойчивость сети.

В Ангарске Компания ТТК обновила сетевые коммутаторы и перестроила топологию сети в ряде микрорайонов города, что позволило улучшить качество предоставляемой услуги и обеспечить стабильную скорость.

«Надежный и быстрый доступ в интернет – необходимое условие комфорта для любого современного человека. Мы планомерно работаем над развитием и модернизацией сети, чтобы абоненты компании ТТК получали привычно высокое качество сервисов связи», – сказал Артем Базылев, директор макрорегиона «Сибирь» компании «ТТК-Связь».