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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на Чограйском водохранилище в Ставрополье

Улучшение качества связи почувствовали рыбаки, туристы и жители близлежащих населенных пунктов. Специалисты «МегаФона» фиксируют на границе Ставропольского края и Калмыкии ежегодно растущий спрос на мобильный интернет и оперативно обновили там телеком-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация оборудования позволила связистам расширить зону покрытия сетью четвертого поколения (4G/LTE) и увеличить скорость мобильного интернета, сейчас она достигает 75 Мбит/с, что на 10% больше прошлогодних показателей.

«Природа Юга России привлекает все больше гостей каждый год. Чтобы абоненты всегда оставались на связи, наши инженеры “прокачали” телеком-оборудование, поддерживающее диапазон LTE 1800. Оно обеспечивает высокую емкость сети, что дает возможность пользоваться цифровыми сервисами, оперативно загружать фотографии и видео с видами местной природы даже в часы пиковой нагрузки», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Аналитики оператора фиксируют, что туристы чаще стали останавливаться на Чограйском водохранилище, чтобы посмотреть на редких птиц, занесенных в Красную книгу. Пеликаны, хохотуны, каравайки каждый год прилетают сюда во время зимней миграции. Кроме того, это место славится среди рыбаков. Туристы только за прошедшие январские дни приезжали сюда в 3,5 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Самые активные путешественники из Москвы и Дагестана, а наивысший прирост отдыхающих был из Саратовской области (+31%).

За первые две недели 2025 г. путешественники «накачали» в районе водохранилища более 500 ГБ интернет-трафика. Этого хватит, чтобы загрузить на свой смартфон или планшет около 200 фильмов.

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