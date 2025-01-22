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МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить на треть скорость мобильного интернета ко Дню студента на главных «тусовочных» улицах города – Фиолетова и Савушкина, где сконцентрированы популярные среди молодежи заведения.

На улицах Фиолетова и Савушкина в Астрахани сконцентрировано большое количество ресторанов, кафе и баров, которые пользуются популярностью среди горожан и гостей города, в особенности – молодежи. Именно поэтому улицы называют самыми «тусовочными» в городе. Благодаря модернизации сети и установке базовых станций скорость мобильного интернета у пользователей выросла на 30 процентов. Обновленная сеть 4G обеспечит местных жителей и отдыхающих скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами.

«День Студента, обычно совпадающий с окончанием зимней сессии, традиционно праздник, который студенты отмечают с размахом. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование в локациях, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», – отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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