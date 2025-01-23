«МегаФон»: нижегородцы стали на треть активнее в интернете

Жители региона все активнее общаются в мессенджерах, заказывают продукты на дом и совершают покупки онлайн. Только за первую неделю 2025 г. объем потребляемого интернет-трафика в Нижегородской области вырос на 13% год к году. Способствует росту трафика и скорость мобильного интернета, которая продолжает оставаться одной из самых высоких в стране. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Анализ обезличенных данных абонентов «МегаФона» показал, что с января по декабрь 2024 г. потребление мобильного интернета на территории Нижнего Новгорода увеличилось на 31%. Основной объем трафика приходится на Нижегородский район, где сосредоточено большинство вузов, офисов и государственных учреждений, а также самый населенный район – Автозаводский. Активнее всего горожане пользуются интернетом на территориях с плотной жилой застройкой, на транспортных магистралях и хабах. В частности, в Нижегородском аэропорту трафик вырос на 63% за год.

При этом скорость мобильного интернета в городе-миллионнике продолжает оставаться одной из самых высоких в стране.

Самые высокие показатели инженеры «МегаФона» фиксируют в центре Нижегородского района, у Московского вокзала и в аэропорту. Даже средние значения передачи данных в сети оператора здесь могут достигать 150 Мбит⁄с на одного пользователя.

«Мы фиксируем рост потребления интернет-трафика – за год он увеличился на треть. Объясняется это тем, что нижегородцы все активнее пользуются современными цифровыми помощниками, чаще заказывают продукты на дом через мобильные приложения, а шопинг фактически перешел в онлайн. Чтобы обеспечить нижегородцев надежной связью и быстрым мобильным интернетом, мы активно развиваем сеть. Только за прошлый год мы построили и модернизировали около 400 базовых станций в регионе, 100 из которых – в Нижнем Новгороде», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Нижегородской области Юрий Новиков.

В 2025 г. специалисты «МегаФона» уже запустили несколько телеком-объектов, один из которых — в Канавинском районе города. Оборудование усиливает надежность связи и ускоряет мобильный интернет на Мещерском бульваре около станции метро Стрелка, стадиона «Нижний Новгород» и строящейся Ледовой арены. В этой части города количество болельщиков в ближайший год может увеличиться в разы, поэтому инженеры оператора сработали на опережение.